Çorum Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda Fermantasyon Atölyesi: Minik Eller Turşu Kurdu.

“SEEDS OF TOMORROW” projesi kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda “Fermantasyon Atölyesi – Turşu Kurma Etkinliği” gerçekleştirildi.

Aile katılımıyla yapılan atölyede veliler ve öğrenciler, fermantasyonun doğa dostu bir dönüşüm süreci olduğunu öğrendi. Sirke, tuz, mikrop dostu besinler ve sabırla beklemenin önemi üzerine keyifli sohbetler yapıldı.

Öğrenciler, hem sağlıklı beslenme bilinci kazandı hem de emek, sabır ve doğanın döngüsüne saygı gibi değerleri yaşayarak öğrendi. Renkli ve neşeli geçen atölyede, her kavanoz turşu geleceğe atılan küçük bir umut tohumu oldu.

Muhabir: Haber Merkezi