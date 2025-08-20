Kargı’nın Aksu Yaylası Kur’an Kursu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde Kuzyurt mevkiinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde ormanlık alanda çöp topladı. Çocuklar, etkinlikte hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de eğlenerek farkındalık kazandı.

Etkinlik, Kur’an Kursu öğrencilerinin doğaya olan duyarlılığını artırmak ve çevre bilincini küçük yaşta aşılamak amacıyla planlandı. Sabah saatlerinde öğretmenleriyle birlikte yaylaya gelen öğrenciler, ilk olarak çevre temizliğinin önemi konusunda kısa bir bilgilendirme aldı. Ardından ellerine eldivenlerini ve çöp torbalarını alan çocuklar, hep birlikte ormanlık alanı gezerek çevredeki atıkları topladı.

Özellikle plastik atıklar, cam şişeler, ambalaj atıkları gibi çevreye zarar veren çöpler özenle toplanarak büyük torbalarda biriktirildi. Minik öğrenciler, çevrede gördükleri her çöpü dikkatle toplayarak, doğanın nasıl kirletildiğini ve bu kirliliğin nasıl giderilebileceğini uygulamalı olarak deneyimledi.

Etkinliğin sonunda çocuklar, topladıkları çöplerin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Gün boyunca hem eğlenen hem de çevreye katkı sağlayan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Katılımcı çocuklar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini, doğayı temiz tutmanın aslında çok basit ama bir o kadar da önemli olduğunu söylediler.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan öğretmenleri, amaçlarının sadece bir temizlik faaliyeti düzenlemek olmadığını, çocuklara çevreyi korumanın bireysel bir sorumluluk olduğunu öğretmek istediklerini ifade etti. “Doğaya saygı duyan, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu bilinç küçük yaşta kazanılırsa, geleceğimiz çok daha temiz ve yaşanabilir olur,” diyen öğretmenler, bu tür etkinliklerin çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.

Kargı İlçe Müftülüğü yetkilileri de etkinliği desteklediklerini belirterek, çevre bilincinin sadece okullarda değil, tüm eğitim kurumlarında yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Müftülük, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin farklı bölgelerde de yapılması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi