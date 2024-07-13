Edinilen bilgilere göre, İ.S. yönetimindeki 09 ES 329 plakalı minibüs, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 8 metre yükseklikten yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücü İ.S. (60) ile yanında yolcu olarak bulunan Y.S. (61) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buğday tarlasına devrilen minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS