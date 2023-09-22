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Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Mini Minikler Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.

12 takımın katılımı ile start alan turnuvada dün final heyecanı yaşandı. İtfaiye Sahası’nda saat 16.30’da başlayan final maçında Vefaspor ile H.E.Kültürspor karşı karşıya geldi. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı H.E.Kültürspor zor da olsa 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Vefaspor ise ikincilik kupası ile teselli buldu.



Aynı saatte yan sahada oynanan üçüncülük maçında ise Mimar Sinan Gençliksor, Alaca İltimat Sürücü Kursu’nu 3-1 yenerek üçüncülüğü elde etti.

İki karşılaşma sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.