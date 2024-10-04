Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, seçilmesi halinde yönetim kurulunda yer alacak olan Rıza Kayaalp ile birlikte Çorum’a geldi. Akgül ve Kayaalp, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek güreşe verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, seçim için destek istediler.

ÇORUM’UN

YERİ AYRI

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, Çorum’un güreşte çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Akgül “Çorum her zaman güreşte önemli bir yer olmuştur. Son olarak süper ligde ikinci oldular. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın güreşe çok büyük destekler veriyor. Çorum’a genç sporcu kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Onların heyecanlarını görebiliyoruz. Bizlerde şampiyon ağabeylerimiz geldiğinde heyecanlanıyor ve onlara imrenerek bakıyorduk” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA İYİ BİR ALTYAPI VAR

Rıza Kayaalp de, Çorum’da güreş altyapısının oldukça iyi olduğuna dikkat çekerken, Ata sporunu ayakta tutan en önemli etkenin belediyeler olduğuna vurgu yaptı. Kayaalp, “Genç güreşçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlara başarılar dilemek istedik. Ata sporumuz ülkemizde çok önemli. Bu dalda büyük başarılara imza atıyoruz. Altyapının gelişmesi dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkması adına çok önemli. Belediye kulüplerimiz bu konuda çok önem arz ediyor.

Çorum Belediyesi Başkanına ve ekibine güreşe verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde ata sporumuzu ayakta tutan en önemli kulüpler belediyeler. Ben inanıyorum ki buradaki genç kardeşlerimiz Avrupa ve dünya şampiyonlukları çıkaracaklar” dedi.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı’nı ziyaret eden Taha Akgül ve Rıza Kayaalp güreşçilerle bir süre sohbet ederek milli takım eşofmanı hediye etti.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Çorum Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü Levent Kaleli de yer aldı.