Rize’de, 52 ilden 142 kulüp ve 643 güreşçinin katılımıyla başlayan Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda, 52 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Utku İlbars, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Mehmet Esenceli U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ise Niğde’de devam ediyor. 55 ilden 800 güreşçinin katılımıyla başlayan şampiyonada, geçtiğimiz günlerde Belediye İskilipspor’dan Amasya Belediyespor’a transfer olan Çorumlu güreşçi Enes Kavlu, 62 kiloda finale kaldı.