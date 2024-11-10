Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Bartınspor’u konuk etti. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmaya konuk Bartınspor etkili başladı. İlk dakikalarda Mimar Sinanspor kalesinde önemli pozisyonlar buldu. Karşılaşmanın 10.dakikasından itibaren oyuna ortak olan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Yavuz Burak ve İzzet Bora ile bulduğu net fırsatları sonuçlandıramadı. İlk yarının son dakikalarında Mimar Sinanspor kazandığı bir korner sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Emirhan’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her ne kadar oyunun kontrolü konuk Bartınspor’da gözükse de ev sahibi Mimar Sinanspor daha dengeli ve daha önemli pozisyonlar bulan taraf oldu. Özellikle kaptan Batuhan Demiral ve kaleci Adem’in harika oyunu ile rakibini durdurmayı başaran Mimar Sinanspor, kontrataklarla da gol aradı. Son dakikaya kadar heyecan içerisinde geçen karşılaşmayı Çorum temsilcisi 1-0 kazanarak rakibine şampiyonluk yolunda çelme takmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 21: Sol kanattan Yavuz Burak topla hareketlendi savunmadan kurtulduktan sonra ceza yayı üzerindeki Emirhan’a çıkardı bu futbolcu gelişine sert vurdu top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

DAKİKA 26: Orta sahada kazandığı topla hızlı atağa çıkan Mimar Sinanspor’da Fatih Serkan rakip ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Kaleyi karşısına alan Fatih Serkan, rakiplerini bir bir geçerek kalecinin üzerinden aşırttığı top kaleye gitmek üzereyken son anda rakip savunma çizgiden kafa ile topu kornere çeldi.

DAKİKA 34: Bu dakikada konuk Bartınspor etkili geldi. Sol kanattan Sergen topla hareketlendi penaltı noktasına ortaladı Bartınspor’un tecrübeli santraforu Kaan Akar uçarak kafayı vurdu kaleci Adem topu köşeden mükemmel çıkardı ve rakibine gol izni vermedi.

DAKİKA 43 (GOL): Sol kanattan Mimar Sinanspor golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında penaltı noktası üzerinde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Emirhan düzgün bir vuruşla topu Bartınspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 47: Emirhan’un uzun pasında Yavuz Burak ceza sahası içinde rakibinden kurtulmak istediği anda yerde kaldı maçın hakemi devam dedi. Bu pozisyona büyük tepki gösteren Mimar Sinan teknik heyetinden Hüseyin Eğer ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu’na sarı kart gösterdi.

DAKİKA 52: Sağ kanattan gelişen Bartınspor atağında Emin savunma arkasına sarktı ve arka direğe mükemmel ortaladı tecrübeli golcü Kaan topu ağlara göndermek için beklerken kaleci adem mükemmel bir hamle ile rakibinden önce topa sahip olarak gole izin vermedi.