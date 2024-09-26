Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Bursa Fethiye İdman Yurdu, Kastamonu Taşköprüspor, Çorum FK U19 ve Turhalspor ile hazırlık maçı yapan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, son hazırlık maçını ligdeki rakiplerinden Sinopspor ile oynayacak.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer’den alınan bilgilere göre, karşılaşma 28 Eylül Cumartesi günü Sinop Üniversitesi Sahası’nda saat 15.00’de oynanacak.

Bu karşılaşmanın ardından takıma 2 gün izin vereceğini belirten Eğer, Salı gününden itibaren hafta sonu Çankırı FK ile oynanacak lig maçının hazırlıklarına start vereceklerini söyledi.

Editör: RIFAT KARA