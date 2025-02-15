Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Kırıkkale temsilcisi Yahşihanspor ile karşılaşacak. İkinci yarıda oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyet alamayan Yeşil-Siyahlılar yarın Yahşihanspor’u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. 9 puanla onbeşinci sırada yer alan Yahşihanspor ile 21 puanla onuncu sırada yer alan Mimar Sinanspor arasında Yahşihan Yenişehir Sentetik Saha’da oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Kahramanmaraş bölgesi hakemlerinden Yahya Yenen yönetecek.
Editör: RIFAT KARA