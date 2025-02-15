Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan’ın da yer aldığı U17 Futbol Millî Takımımız, Mart ayında İsviçre’de oynanacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları öncesi Hırvatistan’da katıldığı dörtlü turnuvanın ikinci maçında da Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

İlk maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan millilerimiz, ikinci maçında ise Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Porec şehrinde Zelena Laguna Sport Center Stadı’nda oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Hasan Ege Akdoğan oyuna 56.dakikada Hasan Yakup İlçin’in yerine girdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta, 34.dakikada Yehor Onishchuk’un kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Ukrayna 64.dakikada Maksym Kucheriavyi’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Türkiye’nin beraberlik golü 90.dakikada Hasan Ege Akdoğan’dan geldi.

Milli formayla 21’inci maçına çıkan Hasan Ege, gol sayısını ise 7’ye yükseltti.

Türkiye, turnuvadaki üçüncü ve son maçında Pazar günü ev sahibi Hırvatistan’la karşılaşacak. Yine Porec şehrindeki Zelena Laguna Sport Center Stadı’nda oynanacak maç saat 14.15’te başlayacak.