Çorum’un klasman futbol hakemlerinden Ahmet Ecevit, bu hafta 3.Lig maçında düdük çalacak olup, karşılaşmanın dördüncü hakemi de yine Çorum’dan.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3.Lig 4.Grup’ta Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak 20.hafta maçını Ahmet Ecevit yönetecek. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynanacak maçta Ecevit’in yardımcılıklarını ise Kırşehir bölgesinden Abdurrahman Atabay ve Denizli bölgesinden Burak Dayıoğlu yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Çorum bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz da dördüncü hakem olarak görev alacak.

GÖKGÜNEY’E 4. HAKEMLİK

Öte yandan, Çorum bölgesi hakemlerinden Abdullah Enes Gökgüney de yarın oynanacak olan Kuşadasıspor-Silifke Belediyespor 3.Lig maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak.