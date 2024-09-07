İkinci etap hazırlıklarını Çorum'da sürdüren Mimar Sinanspor Kulübü ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Teknik Direktör Hüseyin Eğer'den alınan bilgilere göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa temsilcisi Fethiye İdman Yurdu ile yarın Kayseri'de özel maç oynanacak. Maçın oynanacağı saha dün itibariyle netlik kazanmazken, karşılaşmanın saat 16.30'da oynanacağı belirtildi.

Bu maçın ardından ikinci etap hazırlıklarını tamamlayacak olan Yeşil-Siyahlı kulüp 2 günlük izinin ardından Çarşamba günü üçüncü ve son etap hazırlıklarına start verecek.

KALECİ

TRANSFERİ TAMAM

Yaklaşık 10 gündür kaleci transferi noktasında da görüşmelerin olduğunu belirten deneyimli teknik adam, kaleci transferinde sona geldiklerini belirterek birkaç gün içerisinde bu transferi de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

Editör: RIFAT KARA