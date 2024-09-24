Türkiye Futbol Federasyonu verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, Çorum temsilcisi, 6 Ekim’de başlayacak yeni sezonun ilk haftasında, Çankırı Futbol Kulübü’nü konuk edecek. 2.haftadaki Sorgun Belediye (D) maçı 13 Ekim’de, 3.haftadaki Hacettepe 1945 Spor maçı 20 Ekim’de, 4.haftadaki Taşköprüspor (D) maçı 27 Ekim’de, 5.haftadaki Kırıkkale Yahşihanspor maçı 30 Ekim’de, 6.haftadaki Eflanispor (D) maçı 3 Kasım’da, 7.haftadaki Bartınspor maçı 10 Kasım’da, 8.haftadaki Sinopspor (D) maçı 17 Kasım’da, 9.haftadaki Çilimli Belediyespor maçı 24 Kasım’da, 10.haftadaki Çubukspor (D) maçı 27 Kasım’da, 11.haftadaki Keçiören Belediye Bağlumspor maçı 1 Aralık’ta, 12.haftadaki Suluova Sebatspor (D) maçı 8 Aralık’ta, 13.haftadaki Karadeniz Ereğli Belediye (D) maçı 15 Aralık’ta, 14.haftadaki Geredespor maçı 22 Aralık’ta, 15.haftadaki Çarşambaspor (D) maçı ise 29 Aralık’ta oynanacak. Tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.

Grupta ilk yarı 29 Aralık’ta sona erecek olup, ikinci yarı 19 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.