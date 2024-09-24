Ahlatcı Çorum FK’nın Pazar günü 7.hafta maçında konuk olacağı Adanaspor’da 62 yaşındaki Fransız teknik direktör François Ciccolini ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-2025 futbol sezonu için anlaşmaya vardığımız Teknik Direktör Sol Bamba’nın ekibinde yer alan akabinde Sol Bamba’nın vefatının ardından takımımızın teknik adam sorumluluğunu üstlenen antrenörümüz François Ciccolini ile her iki tarafında mutabakatı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini’ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

François Ciccolini’nin yerine göreve getirilecek teknik direktörle ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.