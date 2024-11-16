Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Sinopspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 7 haftalık periyotta mücadelesi ile dikkatleri üzerine çeken Mimar Sinanspor geçtiğimiz hafta Bartınspor’u sahasında yenerek rakibine şampiyonluk yolunda çelmeyi taktı. Yeşil-Siyahlı ekip yarın oynanacak Sinopspor maçında da tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

Yarın Sinopspor ile Mimar Sinanspor arasında Sinop Merkez 80.Yıl Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Arif Selim Özdaş yönetecek.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise Bartınspor ile Kdz. Ereğli Belediyespor, Taşköprüspor ile Çankırı FK, Çilimli Belediyespor ile Keçiören Bağlumspor, Hacettepe 1945 ile Sorgun Belediyespor, Yahşihanspor ile Çarşambaspor ve ASD Eflanispor ile Geredespor karşı karşıya gelecek.