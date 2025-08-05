Dönüşüm sürecine giren vatandaşlar için rezerv konut alanları oluşturarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırması hedefleniyor.

Çorum Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ şirketi bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla rezerv konut projeleri belediye kontrolünde hayata geçirilecek. Bu yapılanma ile birlikte, dönüşüm sürecine giren vatandaşların barınma ihtiyaçları daha planlı ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Rezerv konut uygulamasının ilk adımı, Mimar Sinan Mahallesi Atış Alanı bölgesinde atılıyor. Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan 30 dönümlük alanda 16 parsel olarak etaplar halinde sosyal konutlar inşa edilecek. Bu alan, kentsel dönüşüme giren mahalle sakinlerine sunulmak üzere modern, güvenli ve konforlu konutlara dönüştürülecek.

Şehrin genelini kapsayan proje vatandaşlara uygun fiyat ve ödeme koşulları sunularak, dönüşüm sürecinde geçici barınma veya yeni konut edinme fırsatları sağlanacak. Böylece, kentsel dönüşüm projelerine girecek bölgelerdeki hak sahipleri için önemli bir güvence mekanizması oluşturulmuş olacak.

Muhabir: SELDA FINDIK

Projenin sürdürülebilirliği ve uygulama gücünün artırılması amacıyla, belediye iştirakine 317 milyon TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanması için hazırlık yapıldı. Bu teklif, Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülecek. Sermaye artışıyla birlikte belediyenin rezerv konut üretiminde daha aktif ve güçlü bir rol üstlenmesi planlanıyor.MECLİS 8 AĞUSTOS’TABuna göre Çorum Belediyesi’nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te Belediye Hizmet Binası’nda yapılacak. Toplantının gündem maddeleri arasında rezerv konut projesine yönelik sermaye artışının yanı sıra şu başlıklar yer alıyor: “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. Boş kadro iptal ve ihdas işlemleri. Konut alanlarında ticaret kullanımı düzenlemesi. 2 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonu’na havalesi. Gülabibey Mahallesi 2644 ada 342 nolu parsel için imar planı değişikliği. Çomar Mevkii 153 ada 205 nolu parsel ve çevresi için imar planı değişikliği. İlice Mahallesi 705 ada 2 ve 4910 ada 17 nolu parseller için imar planı değişikliği. Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14., 16., 20. ve 22. sokaklar arasında kalan parka “Özgür Filistin Parkı” isminin verilmesi ve 2025 yılı ek ücret tarifesinin görüşülmesi”