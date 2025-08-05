Palabıyık Köyü’nde eski yerleşim dışında yeni yapılan ve 200 civarında parselin bulunduğu yeni yerleşim yerinde yaşayan 100 civarında köy sakini özellikle içme, sulama suyu ile yol ve çöp konteyneri konusunda büyük bir sorun yaşadıklarını dile getirerek Valiliğe başvurdu.

Uzun süredir yaşadıkları sorunların çözümünü beklediklerini ancak köy muhtarlığının gereken adımı atmadığını vurgulayan Mustafa Çiçek ve beraberindeki köy sakinleri sorunlarını iletmek ve çözüm bulmak amacı ile Çorum Vali Yardımcısı ile görüşmek üzere dün Valiliğe geldi.

Valilik önünde basına kısa bir açıklamada bulunan Mustafa Çiçek, Palabıyık Köyü’nün adeta aşağı ve yukarı mahalle diye ikiye bölünmüş olduğunu vurgulayarak yeni yerleşim alanının su, çöp konteyneri ve yollarından dolayı sorun yaşadıklarını ve çözümünü beklediklerini kaydetti.

20 civarında köy sakini aralarından seçtikleri 5 kişi ile Valiliğe girerek gerekli görüşmeleri yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi