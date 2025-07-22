Kale ve Mimar Sinan Mahallelerinde hayata geçirilmesi planlanan dönüşüm projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

“REZERV YAPI ALANI” OLARAK İLAN EDİLDİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31,13 hektar alan ile Kale Mahallesi sınırları içerisindeki mevcutta riskli alan olarak ilan edilmiş 9,43 hektarlık alana ek 9,99 hektarlık alan Bakanlık oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edildi. Bu gelişme, bölgede dönüşüm sürecinin yasal zeminini güçlendirirken, çalışmaların hızlanmasının da önünü açtı.

UZMAN EKİPLER YERİNDE İNCELEDİ

Öte yandan, saha çalışmaları da başladı. Çorum Belediyesi Kentsel Dönüşüm Birimi ile Bakanlık Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler, mahallelerde yerinde incelemelere başladı. İlk etapta yapıların yaşı, kullanım durumu, bağımsız bölüm sayısı ve fonksiyonları gibi teknik veriler toplanıyor. Bu veriler, dönüşüm sürecinin planlama ve hak sahipliği tespiti gibi kritik aşamalarına yön verecek.

Muhabir: Haber Merkezi

MODERN BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞECEKÇorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, saha çalışmalarının hızlı ve sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için mahalle sakinlerinin desteğine büyük ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu proje, sadece yapıların dönüşümünü değil, aynı zamanda mahallelerimizin geleceğe hazırlanmasını da amaçlamaktadır” denildi.Kentsel dönüşümle birlikte Kale ve Mimar Sinan Mahalleleri, daha güvenli, sağlıklı ve modern bir yaşam alanına dönüşecek.