TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup'ta mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor'da kadro güçlendirme çalışması devam ediyor. İkinci yarı maçları öncesi mevcut kadrodan kaleci Halis Hakan Eke, kanat oyuncusu İsmail Koç, stoper Hakan Baş ve forvet oyuncusu İzzet Bora Uzan ile yollarını ayıran Yeşil-Siyahlı ekip kadrosuna yeni isimlerde katmaya devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda dış transferde son günlerde görüşmelerini hızlandıran Mimar Sinanspor yönetimi Kütahya temsilcisi Domaniçspor'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan Koç ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Yürekli, Bahçespor'dan 21 yaşındaki kaleci Ali Güzel ve Bolu temsilcisi Geredespor'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Alper Özköksal ile sözleşme imzaladı.

Mimar Sinanspor Kulübü Asbaşkanı Batuhan Eray, yeni transferlerin gelmesi ile güçlerine güç kattıklarını ifade ederek, sezonun ikinci yarısında da Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Editör: RIFAT KARA