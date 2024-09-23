Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor’da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Daha önce 4 hazırlık karşılaşması yapan Yeşil-Siyahlı takım önceki gün beşinci hazırlık maçını Tokat 1.Amatör Küme takımlarından Turhalspor ile oynadı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmaya Tokat temsilcisi etkili başlarken, bir golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Mimar Sinanspor hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyarken, savunmasında ise açıklar vermeye başladı. Dakikalar 51’i gösterdiğinde konuk Turhalspor Abdulkadir ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra sağlı sollu ataklarla Turhal kalesine yüklenen ev sahibi Mimar Sinanspor Yavuz Burak Aykaç’ın önce 60.dakika daha sonrada 77.dakikada attığı gollerle son bölüme 2-1 önde girdi. Mücadelenin 85.dakikasında konuk Turhalspor ikinci yarıda oyuna giren Alperen ile skoru eşitledi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEM: Sadık Tahir Bıyıkoğlu.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Seydi, Mustafa Öz, Ceyhun, Nurullah, Yunus, Batuhan, Fatih Serkan, Yusuf Çöp, Yavuz Burak, Yiğit.

YEDEKLER: Hakan, Yusuf Ökten, Metehan, Emirhan ve Yusuf.

TURHALSPOR: Akif, Yakup, Efe, Kadir, Abdulkadir, Vedat, Seymen, Ardıl (Alperen), A.Talha, Diyaddin, Kemal.

GOLLER: Dk.51 Abdulkadir, Dk.85 Alperen (Turhalspor), Dk.60 ve 77 Yavuz Burak (Mimar Sinan).