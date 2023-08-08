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2022-2023 Amatör Futbol Sezonuna damga vuran Mimar Sinan Gençlikspor Kulübü’nde kapanış töreni düzenlendi. Mimar Sinan Sahası’nda düzenlenen törene, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Mimar Sinan Gençlikspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, Çınarlar Boya İnşaat Sahibi Arif Çınar, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, sporcular, antrenörler, sporcu velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören Kuranı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Mimar Sinan Gençlikspor Kulübü’nün misyonu ve vizyonu davetlilere anlatılmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. İl Müftüsü Muharrem Biçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Mimar Sinan Gençlikspor Kulübü Başkanı Alper Zahir selamlama konuşması yaptı.

Programın son bölümünde kategorilerinde dereceye giren takımlar alkışlar eşliğinde sahneye çağırılarak kupaları takdim edilirken, slayt gösterisi ve kulübe destek verenlere hediyeler verilerek onore edildi. Görkemli kapanış töreni yemek ikramının ardından sona erdi.

DESTEK VERENLER

ÖDÜLLENDİRİLDİ

Mimar Sinan Gençlikspor’a biten sezonda ve geçtiğimiz sezonlarda maddi olarak destek verenlerde unutulmadı.

Mimar Sinan Gençlikspor’un bu sezon elde ettiği başarının mimarlarından biri olan Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ve Çınarlar Boya İnşaat Sahibi Arif Çınar’a isimlerinin yazılı olduğu Mimar Sinan Gençlikspor forması hediye edilerek desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

KURAN KURSU

HOCALARI DA UNUTULMADI

Mimar Sinan Gençlikspor’da futbol eğitiminin yanı sıra yaz döneminde sporcuların kuran kursu eğitimleri de ön planda tutuluyor. Bu kapsamda yaz döneminde sporcularına eğitim veren Fatih Sultan Mehmet Cami yetkilileri de kapanış töreninde ödüllendirildi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal’a Fatih Sultan Mehmet Cami İmam Hatibi Ali Demirel’e, müezzini Yüksel Koca’ya ve eğitim görevlisi Hasan Yüce’ye desteklerinden dolayı hediye takdimi yapıldı.