Ekim ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) maçları öncesi Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor kulübü hazırlıklara başladı. Şuana kadar iç transferde 16, dış transferde ise 6 oyuncu ile anlaşma sağlayan Mimar Sinanspor Kulübü, 6'da denenmeye gelen oyuncular ile birlikte 28 kişilik oyuncu grubu ile sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer nezaretinde Mimar Sinan Sahası'nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, aerobik dayanıklılık koşuları ile devam etti. Son bölümde yarı sahada pasa dayalı özel bir çalışma yapan Yeşil-Siyahlılar açma germe ile sezonun ilk antrenmanını tamamladı.

İlk etap çalışmalarının 2 hafta süreceğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eğer, ilk etap çalışmalarında bir gün tek, bir gün çift idman programı uygulanacağını belirtti. İlk etap sonunda denenmeye gelen oyuncuların da belirlenmesinin ardından ikinci etap çalışmalarının nihai kadro ile devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İkinci etapta tamamen çift idman programı uygulayacaklarını söyleyen Eğer, "İkinci etap çalışmaları esnasında eksik görülen mevkilere 1 veya 2 transfer daha yapıp transferi de kapatacağız. Genç ve koşan bir takım kurma çabası içindeyiz. Artık günümüz futbolda ne kadar teknik bir oyuncu olursan ol, koşmadığın zaman mücadele etmediğin zaman o tekniğin de bir anlamı kalmıyor. Şuana kadar yapılan transferlerimizde de bunu önemsedik. Genç ve karakterli oyuncular üzerinde durduk.

İyi bir takım olmak için 3 etaptan oluşacak hazırlık programında çok sıkı çalışacağız. Şuan ki, planlamamızda tüm antrenmanlarımızı Mimar Sinan Sahası'nda olacak gibi görünüyor. Ancak ileride 3-4 günlük bir kamp programı da olabilir. Bunlar zamanla netleşecek"dedi.



Editör: RIFAT KARA