Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futsal Grup Birinciliği Tokat'ta yapıldı. B grubunda yer alan Çorum temsilcisi Mimar Sinan Ortaokulu ilk maçında Tokat şampiyonu Fevzi Çakmak Ortaokulu'nu 5-2, ikinci maçında da Amasya Suluova Gazi Ortaokulu'nu 7-1 mağlup etti. Dün Ali Yücel Spor Salonu'nda saat 13.00'de başlayan maçta Ordu temsilcisi ile üçüncü maçını oynayan Çorum temsilcisi normal süresi 4-4 biten maçı penaltı atışları sonunda kazanarak grubunu 9 puanla şampiyon tamamladı ve yarı final gruplarına adını yazdırmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA