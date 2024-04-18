Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 32.haftanın maç programı açıklandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ligin 32.haftasında da birbirinden kritik maçlar oynanacak. Gerek play-off final bileti yarışı, gerek play-off ve gerekse düşmeme mücadelesini direkt ilgilendiren maçlar oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, beklenildiği gibi maç sonuçlarının birbiriyle direkt ilgili olması nedeniyle tüm maçları aynı gün ve aynı saatte oynatma kararı aldı.

Bu doğrultuda, 32.haftanın maçları 28 Nisan Pazar günü oynanacak olup, tüm karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak. Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşacağı haftada, Göztepe ile Gençlerbirliği, Giresunspor’la Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor, Tuzlaspor’la Bodrum FK, Kocaelispor’la Bandırmaspor, Şanlıurfaspor’la Eyüpspor, Boluspor’la da Altay karşı karşıya gelecek.

Normal sezonun son 2 haftasının programı ise henüz açıklanmadı.