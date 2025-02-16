Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Kırıkkale’de Yahşihanspor’un konuğu oldu. Yenişehir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Yahşihanspor etkili başladı. İlk dakikalarda Mimar Sinanspor kalesinde önemli pozisyonlar bulan Kırıkkale temsilcisi aradığı golü 20.dakikada Emre Arıkan ile buldu. Bu golün ardından Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor zaman zaman rakip kalede etkili olsa da ev sahibi Yahşihanspor, ilk yarının son dakikalarında Emre ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda savunmada tüm riskleri alan konuk Mimar Sinanspor 63.dakikada golcü futbolcusu Alper ile farkı 1’e indirdi. Bu golden sonra topa tamamen sahip olan Mimar Sinanspor sağlı, sollu ataklarla önemli pozisyonlar buldu. Son bölümde baskısını arttıran Yeşil-Siyahlılar bir türlü beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor 21 puanda kalırken, ev sahibi Yahşihanspor 12 puana yükseldi.