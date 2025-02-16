Kocaealispor maçının 56.dakikasında, Markao’ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli kaptanı Ferhat Yazgan, kırmızı-siyahlı formayla ikinci kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon da 2 Şubat’ta, Ankara’da Gençlerbirliği ile 0-0 biten maçın 58.dakikasında çift sarıdan kırmızı kart görmüştü.

90 MAÇ 10 GOL 11 ASİST 25 SARI 2 KIRMIZI

Ahlatcı Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren Ferhat Yazgan, kırmızı-siyahlı formayla bugüne kadar 90 resmi maça çıkarken, 10 gol atıp, 11 asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 25 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Ferhat Yazgan, bu sezon ise 24 lig maçında 2.081 dakika süre alırken, 5 gol atıp, 2 asist yaptı. 6 sarı, 1 kırmızı kartı bulunan Ferhat, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 45 dakika sahada kaldı.