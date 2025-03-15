Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 23.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Sinopspor’u konuk edecek.

10 haftadır galibiyete hasret olan Mimar Sinanspor, yarın sahasında oynayacağı maçı kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. 22 puanla onuncu sırada yer alan Mimar Sinanspor ile 37 puanla yedinci sırada yer alan Sinopspor arasında Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Ordu bölgesi hakemlerinden Mustafa Alperen Şenol yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile Çilimli Belediyespor, Çankırı FK ile Taşköprüspor, Geredespor ile ASD Eflanispor, Kdz.Ereğli Belediye ile Bartınspor, Çarşambaspor ile Kırıkkale Yahşihanspor ve Sorgun Belediyespor ile Hacettepe karşı karşıya gelecek.