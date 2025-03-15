Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Karate İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine toplam 86 öğrenci katılım sağladı. Katada minikler, küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) mücadele ederken, kumitede ise sadece yıldızlar (kız-erkek) sahne aldı.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen kata müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

A minik erkekler: 1.Çağan Uras Bal, 2.Ali Baran Cılız, 3.Kayra Ege Aka ve Gurban Ali Meredalyev.

A minik kızlar: 1.Hazel Hira Kılıç, 2.Elif Gökçe Beşikçi, 3.Güneş Pelin Satır ve İlke Özden.

Küçük erkekler: 1.Miraç Özeker, 2.Abdullah Yağlı, 3.Furkan Atıcı ve M.Alp Köklükaya.

Küçük kızlar: 1.Cahide Buğlem Akçay, 2.Fatma Kır, 3.Buğlem Nuray Özer ve Ecrin Berra Yıldırım.

Yıldız erkekler: 1.Mehmet Mert Başergün, 2.Beha Eren Bal, 3.Buğra Özeker ve Furkan Agurtlu.

Yıldız kızlar: 1.Hatice Sena Çolak, 2.Elif Abacı, 3.Duru Aksoy ve Aslı Elif Pekbey.

Kumite yıldız erkeklerde ise sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde;

42 kilo: 1.Emir Fatih Çamlıbel.

46 kilo: 1.Metin Badak, 2.Eren Bal.

50 kilo: 1.Buğra Özeker, 2.Fatih Ateş, 3.Mehmet Mert Başergün.

54 kilo: 1.Kayra Nejan Demirci, 2.Ahmet Çorman.

58 kilo: 1.Furkan Agurtlu.

+58 kilo: 1.Yusuf Seha Korkmaz.

Kumite yıldız kızlarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular;

32 kilo: 1.Tuana Küçüktiryakioğlu, 2.Hiranur Ela.

36 kilo: 1.Hatice Sena Çolak, 2.Azra Feray Almalı, 3.Merve Nur Akgedik.

40 kilo: 1.Beyanur Doğan, 2.Mira Berbergil, 3.Elif Zeren ve Zeynep Berra Esen.

44 kilo: 1.Amine Yaren Gül, 2.Duru Aksoy.

48 kilo: 1.Dila Derin Aka.

52 kilo: 1.Buğlem Belinay Barın, 2.Esma Derin.

+52kilo: 1.Aslı Elif Pekbey, 2.Elif Coşkun, 3.Elif Abacı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.