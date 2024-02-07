BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde, 4 Şubat Pazar günü, Alaca İlçe Sahası'nda, Alaca Belediye ile Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü arasında oynanan ve hem şampiyonluk yarışını, hem de düşmeme mücadelesini direkt ilgilendiren maçın yankıları devam ediyor. 1-1 biten ve sonucu Gülabibey Gençlikspor'u liderliğe taşıyan, haftaya lider giren Mimar Sinan'ın şampiyonluk, Alaca'nın ise ligde kalma umutlarını iyice azaltan maçla ilgili Mimar Sinan cephesinden itiraz geldi. İtiraz haklı bulundu.

MİMAR SİNAN

HÜKMEN

GALİBİYET

İSTEDİ

Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü Başkanı Alper Zahir, Futbol İl Tertip Kurulu'na verdiği dilekçede, Alaca Belediyespor'un 21 kişilik müsabaka isim listesinde, 2001 ve daha küçük doğumlu 6 futbolcu yazılması gerekirken 5 futbolcu yazıldığına vurgu yaptı. Dilekçede, "2023-2024 Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan Amatör Takımlarda Futbolcu Yaş Uygunluğu maddesinde belirtilen 21 kişilik müsabaka isim listesine 2001 ve sonrasında doğan en az 6 yaşı küçük oyuncu yazılması gerekirken, 5 yaşı küçük futbolcu yazıldığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Kitapçıkta belirtilen '21 kişilik müsabaka isim listesinde 6 futbolcudan az yaşı küçük futbolcu yazılırsa takım halinde hükmen mağlubiyet kararı verilir. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 6 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılması halinde müsabaka isim listesine 20, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 19, 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi yazılacaktır' ibaresi yer almaktadır.

Alaca Belediye Spor Kulübü'nün müsabaka isim listesine bakıldığında, 21 kişilik isim yazıldığı ve buna istinaden yaşı küçük 5 oyuncunun listede yer aldığı görülmektedir. Talimatlara aykırı hareket edildiğinden müsabakanın tarafımıza hükmen tescil edilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

TERTİP KURULU

OLAĞANÜSTÜ

TOPLANDI

Gençlik Mimar Sinan'ın itirazı üzerine, İl Futbol Tertip Kurulu, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yapılan incelemelerde, itirazın 5 günlük itiraz süresi içerisinde yapıldığı, itirazın incelenip karara bağlanmasının şartlarının oluştuğu kanaatine varıldı. İncelememin devamında, Alaca Belediye Spor Kulübü'nün, 21 kişilik müsabaka isim listesinde yaşı küçük 5 futbolcu bulunması nedeniyle kuralları ihlal ettiği tespit edildi.

DOSYA

DİSİPLİN

KURULU'NA

GÖNDERİLDİ

İtirazı kabul eden Tertip Kurulu, dosyayı karara bağlamak üzere, Avukat Ekrem Sülük'ün başkanı olduğu İl Futbol Disiplin Kurulu'na oy birliği ile sevk etti.

İl Futbol Disiplin Kurulu'nun, Alaca Belediyespor'u 3-0 hükmen yenik sayıp, 1-1 biten maçla ilgili 3 puanı Gençlik Mimar Sinan'a vermesi bekleniyor.

