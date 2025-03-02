Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 21.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Karabük temsilcisi ASD Eflanispor’u konuk etti. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Çorum temsilcisi kalesinde de rakibine önemli pozisyonlar verdi. Dakikalar 28’i gösterdiğinde gelişen Eflanispor atağında golcü futbolcu Serhat Özyılmaz kaleci Adem ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu. Yediği şok golün ardından orta sahada üstünlüğü kazanan Mimar Sinanspor ileride Alper ile üst üste pozisyonlardan faydalanamazken, Yavuz Burak ve kaptan Batuhan’ın sakatlıkları ile zorunlu iki değişiklik yapmak zorunda kaldı. İlk yarı 1-0 konuk Eflanispor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda savunmada riskler alarak hücumda daha etkili olmak isteyen Yeşil-Siyahlılar bulduğu pozisyonlardan gol çıkaramayınca karşılaşma konuk ASD Eflanispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin son bölümünde Mimar Sinanspor'dan Koray, Eflanispor'dan ise Mikail kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 21 puanda kalırken, Karabük temsilcisi ise puanını 37’e yükseltti.