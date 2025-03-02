Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 19.hafta maçında 27 puanla ikinci sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 26 puanla beşinci durumda bulunan Düzcespor Çorum’da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, 15.dakikadan itibaren ev sahibi Çorum FK vites arttırarak pozisyonlar bulmaya başladı. Polat ve Abdullah ile iki önemli pozisyondan faydalanamayan Kırmızı-Siyahlılar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarının başlaması ile birlikte oyunu rakip kaleye yıkan Çorum FK aradığı golü 48.dakikada Abdullah ile buldu. Golden sonra konuk Düzcespor akan oyunda pozisyon bulamazken, duran toplarla Çorum FK kalesinde tehlike yarattı. Maçta başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK puanını 30’a yükseltirken, konuk Düzcespor ise 26 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Fatih Koçak.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin, Yusuf, İsmet, Usaini Hassan, Burak, Ömer Faruk, İsmail Can, Arda, Laye, Abdullah, Polat.

YEDEKLER: Serdar, Ö.Faruk, Yunus Emre, Emin, Furkan Enes, A.Enes, Kayra.

DÜZCE CAM DÜZCESPOR U19: Gökdeniz, Erdinç, Muhammet, Mustafa, Esad, Yusuf Can, Mahir, Erdoğan, Burak Can, Oğuz, Gökdeniz.

YEDEKLER: Emir, Kaan, Yaser, Burhan, Turapcan, Berat.

GOL: Dk.48 Abdullah.