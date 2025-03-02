Çakmak yaptığı açıklamada, 10 Türkiye şampiyonasında 9 kupa kazandıklarına vurgu yaparken, “Teknik ekip ve sporcularım ile birlikte başka bir kulüp arması altında başarıdan başarıya koşmaya devam edip, 2028 Losangeles Olimpiyatları hedefine ulaşacağız” dedi.

“Ankaragücülü Fevzi” olarak kalmaya devam edeceğini da kaydeden Fevzi Çakmak, “Çok şükür alnımın akıyla veda ediyorum. Ankaragücü çatısı altında geçirdiğim her bir gün bana sadece sporla ilgili değil, aynı zamanda hayatla ilgili çok şey öğretti” ifadelerini kullandı.

Çakmak, kendisine her zaman güvenen ve destek olan başta Başkan Faruk Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.