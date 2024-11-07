Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Pazar günü Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ile Bartınspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 7.hafta maçını Türkiye’nin FİFA kokartlı Ankara bölgesi hakemlerinden Melek Dakan yönetecek. İtfaiye Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta Dakan’ın yardımcılıklarını yine Ankara bölgesinden Batuhan Yurtseven ve Egehan Uğraş yapacak. Kırıkkale bölgesi hakemlerinden Onur Aydoğan ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editör: RIFAT KARA