Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 7.hafta maçında Mimar Sinanspor ile Bartınspor bugün Çorum’da kozlarını paylaşacak. 4 haftalık kaybetmeme serisini geçtiğimiz hafta Karabük deplasmanında sonlandıran Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, bugün Çorum’da oynanacak kritik maçta puan ya da puanlar hedefliyor.

Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ile Bartınspor arasında Çorum İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Melek Dakan yönetecek.