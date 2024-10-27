Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Kastamonu temsilcisi Taşköprüspor’un konuğu oldu. Taşköprü İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Taşköprüspor 20.dakikada Salih’in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili futbolunu devam ettiren ev sahibi Taşköprüspor 40.dakikada 10 kişi kaldı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda rakibin eksik kalmasını fırsat bilen Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ilk yarıya nazaran ikinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyarken, önemli pozisyonlar da bulmaya başladı. Son dakikalara 1-0 geriden giren Yeşil-Siyahlılar dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna giren Yiğit Emin’in attığı gol ile skoru eşitledi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Taşköprüspor puanını 8’e, konuk Mimar Sinanspor ise 5’e yükseltti.