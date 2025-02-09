Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 19.hafta maçında Mimar Sinanspor ile Kastamonu temsilcisi Taşköprüspor ile karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı. Efe ve Tezcan ile Mimar Sinanspor kalesinde önemli pozisyonlar bulan Taşköprüspor’un bir şutu da direkte patladı. İlk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte daha derli toplu bir oyun ortaya koyan Mimar Sinanspor Fatih Serkan’ın da oyuna girmesi ile pozisyonlar bulmaya başladı. Fatih Serkan ve Alper ile 2 önemli pozisyondan faydalanamayan Yeşil-Siyahlılar son dakikaya 0-0 eşitlikle girdi. Maçın 90.dakikasında konuk Taşköprüspor Ahmet Emin’in frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, Mimar Sinanspor’da sahneye Volkan çıktı. 90+3.dakikada takımının beraberlik golünü atan Volkan, 1 puanın da mimarı oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor puanını 21’e, konuk Taşköprüspor ise 30’a yükseltti.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Berkay Şenyeli, Hamza Şener, Berkan Paşa (4. Hakem: İbrahim Baran Aksongür)

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Ceyhun, Yavuz Burak, Nurullah, Yunus Emre, Yunus, Hüseyin Can, Yusuf, Mustafa Öz, Batuhan, Alper..

YEDEKLER: Ali, Fatih Serkan, Metehan Kıvanç, Volkan, Yusuf Can, Yusuf Ökten, Mustafa Şanal, Yiğit Emin, Talha, Emirhan.

TAŞKÖPRÜSPOR: Bülent, Berkay, Tezcan, Efe, Ahmet, Bedirhan, Ahmet Faruk, Şeyhmus, Cenk, Muhammet Can, Batuhan.

YEDEKLER: Emre, Hüseyin Emre, İlkay, Ahmet Emin, Aykut, İsmail, Erkan, Muhammet

GOLLER: Dk.90 Ahmet Emin (Taşköprü), Dk.90+3 Volkan (Mimar Sinan)