Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 18.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Ankara’da Hacettepe’nin konuğu olacak. İkinci yarıda oynadığı 2 maçı da kaybeden Çorum temsilcisi yarın Hacettepe’yi deplasmanda yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Onüçüncü sıradaki Hacettepe ile onuncu sıradaki Mimar Sinanspor arasında Gölbaşı Mogan 1 No’lu Saha’da oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Yasin Kılıç yönetecek.
Editör: RIFAT KARA