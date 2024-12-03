Milyonlarca emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

İşçi emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankette aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,67 olarak açıklanmıştı.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,48 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI?

Emekliler, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.

Kök aylığı, 12 bin 500 liranın altında kalanların maaşı ise belirlenen rakama tamamlanıyor.

En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişik olmayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.