Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kasım ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

12 AYLIK TÜFE ORANI ÜZERİNDEN ZAM YAPILACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Aralık ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine aralık ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve aralık ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı uygulayacak.

Buna göre; Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60,45 olmasının ardından yüzde 60,45 olarak uygulanacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 60,45

Kira Artış Tutarı: 15 bin 112 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 112 TL

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 6 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 250 TL