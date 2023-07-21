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“Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasında konuşan EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, seçimlerden sonra başlayan zam yağmurunun akaryakıt zamlarıyla doluya döndüğünü belirterek, “Bu zam halkın günlük ihtiyaç maddelerine doğrudan yansıdı. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar, KDV artışları, MTV gibi katlamalı vergi salmaları ve peşinden gelen bu devasa akaryakıt zammı halkın yoksulluğunu çok daha derinleştirecektir” dedi.

“DEPREM İÇİN TOPLANAN PARALARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR”

Depremler için kullanılacağı söylenen vergilerin ‘duble yollara’ harcanması bir yana bu yıl yaşanan depremlerin ardından toplanan yardımların dahi akıbetinin bilinmediğini kaydeden Özünel, şunları söyledi:

“MTV’nin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 38,5 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor. 6 Şubat depremleri sonrası TV programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı, motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38,5 milyar liraya yakın bir miktardır. Bir kez daha soruyoruz, bu yardımlar nerede?”

“MİLYONLARCA YURTTAŞ SEFALET KOŞULLARINA MAHKÛM EDİLDİ”

“Asgari ücrete yapılan zam, seçim öncesi üstü tamamlanarak 7500 liraya yükseltilen emekli aylıklarına, kök aylıkları esas alınarak yapılan yüzde 25 zammın gerçekte zam yapılmamış olması da dikkate alındığında milyonlarca yurttaş aileleriyle birlikte sefalet koşullarına mahkûm edilmiştir” diyen Özünel, “Bu zamların arkası kesilmeyecektir. Çünkü iktidar uluslararası sermayeye teşvik ve ülkeyi ucuz emek cenneti olarak pazarlamaktadır. KDV, ÖTV gibi vergi yükleri halkın sırtına yıkılırken patronlara vergi istisnaları, teşvikler, ihale ayrıcalıkları, sermayenin sigorta primi yükünü üstlenme gibi pek çok istisna uygulamalarla sermaye ihya edilmiştir ve edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA YOKSULLUK VE İŞSİZLİK ARTTI”

Çorum’da hayvancılığın ve tarımın, girdi fiyatlarındaki artıştan dolayı bitme noktasına geldiğini, üretici köylünün 'aslı astarından pahalı' diyerek üretimden çekildiğini belirten Özünel, “Kentimiz işsizliğin de en yüksek olduğu illerden biridir. Tüm bu nedenlerden dolayı Çorumlular için de yaşam gittikçe zorlanmaktadır. 3.5 lira olan ekmek seçimden bir hafta sonra 5 liraya yükseltildi. Şimdi ise 7 lira oldu” dedi.

“TALEPLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM”

Halkın bu yükü taşımak zorunda olmadığını vurgulayan Özünel, “Yapılan zamların geri alınması, asgari ücret dahil çalışan ücretleri ve emekli aylıkları zamlarının yeniden düzenlenmesi ve insanca yaşanacak çalışma ve ücret koşullarının sağlanması için bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltelim, emek ve demokrasi güçleri olarak, halk güçleri olarak taleplerimizi birleştirerek mücadeleyi yükseltelim. Sermaye düzeninin siyasetini yapan AKP iktidarının emekçiler için, halk için adım atması söz konusu bile olmaz, kazanmanın tek yolu birleşmek ve mücadele etmektir” şeklinde konuştu.

EMEP’in basın açıklamasına Yeşil Sol Parti, TİP, Halkevleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile çok sayıda yurttaş da katılarak destek verdi.