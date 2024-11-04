Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.
12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.
Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR
Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.
Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi.
EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882
Ehliyet Harcı (B sınıfı) - 3.945
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti bulunuyor. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?
Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL
TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL