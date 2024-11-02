Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Dün gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk zam geldi. Yine gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 12 kuruşluk indirim yapıldı. Zamlı ve indirimli akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı.

ÇORUM'DA ZAM VE İNDİRİMDEN ÖNCE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞÖYLEYDİ;

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Çorum'da benzinin litre fiyatı 44 lira 05 kuruştan,

Motorin litre fiyatı 44 lira 05 kuruştan,

Otogazın litre fiyatı 25 lira 86 kuruştan satılıyordu.