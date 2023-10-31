Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 12 bin Çorumlu taraftar izledi. A Milli kadın futbol takımı nezdinde taraftar rekoru da kırılmış oldu. Coşkulu taraftarın desteğini arkasına alan A Milliler 14.dakikada Birgül’ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

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İkinci yarıda da etkili bir futbol ortaya koyan A Milliler sayısız fırsatları golle sonuçlandıramayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından bitime 2 hafta kala B Ligi’ne yükselmeyi garantileyen A Milliler galibiyeti Çorumlu taraftarlarla kutladı.

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