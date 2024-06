Milli Savunma Bakanı Güler, "Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında, video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Güler başkanlığındaki toplantıya, TSK komuta kademesinin yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesindeki birlik komutanları katıldı.

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, mutlulukların paylaşılarak arttığı, milli ve manevi geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmayla birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel günler olduğunu belirten Güler, sağlık, huzur ve neşe dolu nice bayramlar geçirme temennisinde bulundu.

Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere, dünya genelinde art arda gerginlik ve krizlerin yaşandığına, çatışmalar ve savaşların ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Silahlı Kuvvetlerimizin en çok odaklandığı, enerjisini ve zamanını en çok harcadığı konu terörle mücadeledir." ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİNİ BİTME NOKTASINA GETİRDİK"

Özellikle Irak'ın kuzeyinin, yıllardır PKK/KCK terör örgütü ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanıldığını, buranın "terörün kaynağı" olduğunu aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bunda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir."

"İCAP EDEN HER ADIM KARARLILIKLA VE TEREDDÜTSÜZ ATILACAKTIR"

Terör belasını milletin gündeminden tamamıyla çıkarmayı hedeflediklerini, Irak'la son dönemde tesis edilen işbirliği sayesinde, terörle mücadelenin etkinlik ve ivmesinin daha da artacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyindeki operasyon sahalarımızda da mücadelemize üstün bir gayretle devam ediyoruz. Bu vesileyle bölgede gerçekleştirilmeye çalışılan oldubittilere asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Sonuç olarak, terörle mücadelemiz sahada ve masada aralıksız sürdürülecek, icap eden her adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır."

Terörle mücadeleyle birlikte hudutların güvenliğini de personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü tedbirlerle sağladıklarını belirten Güler, "Mavi ve Gök Vatan"daki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetleri başarıyla ve tavizsiz şekilde sürdürdüklerini aktardı.

Güler, bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada, bugüne kadarki en büyük tatbikatları icra ettiklerini, her geçen gün envantere kazandırılan yerli, milli ve en modern savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle, ordunun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

"BÜYÜK VE KIYMETLİ İNİSİYATİFLER ÜSTLENDİK, ÜSTLENİYORUZ"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir konuma ulaştığını vurgulayan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye, gerginliklerin yayılmasını engellemeye, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok yönlü girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğumuz çabalar, Karabağ sorununun sona erdirilmesine dair belirleyici rolümüz ve desteğimiz, Libya'da yaşanan iç savaşın sona ermesi için kapsayıcı faaliyetlerimiz, Gazze'de İsrail'in vahşet ve katliamının durdurulması için diplomatik girişimlerimiz ile bölgeye sağladığımız insani yardımlar, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına ve bu çatışmanın artırdığı enerji ve gıda krizinin aşılmasına yönelik sarf ettiğimiz yoğun gayretler gibi büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz."

Bakan Güler, tüm bu inisiyatiflerin, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Güler, uluslararası ilişkilerde, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan TSK'nın da Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ VE UYANIK OLMAMIZ HAYATİ ÖNEMİ HAİZDİR"

Ulaşılan üstün seviye ve silahlı kuvvetler olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetinin çok iyi idrak edilmesi gerektiğini söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Sizler de şanlı ordumuzun, İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği bu tarihi süreçte, çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmamız ve daha çok çalışmamız hayati önemi haizdir."

Güler, bu anlayışla, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülke ve milletin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Güler, konuşmasının sonunda, fedakarlıkları, engin ve sağlam duruşlarıyla hayata ışık tutan, gönüllerin kahramanı babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Editör: AA AJANS