Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Ziya Paşa’nın “Odun yanar kül olur, insan yanar kul olur” veciz sözünü hatırlatarak, milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bu özel gecelerin birlik ve beraberliğimize vesile olması temennisinde bulundu ve Cenab-ı Hakk’ın peygamberimize ilahi ihsanı olan miraç mucizesi üzerinde çok düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Kaleli Vakfı’nda, Miraç Kandili münasebetiyle 26 Ocak Pazar akşamı bir program düzenlendi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kaşif Hamdi Okur’un konuşmacı olarak yer aldığı konferans ile ilimizin seçkin mevlithanları tarafından icra edilen kuran-ı kerim-dua-naat ve ilahilerin yer aldığı Tasavvuf Musikisi Programı; Kaleli Vakfı Başkanı Selahattin Kaleli ve davetlilerin katılımları ile manevi bir atmosfer içerisinde gerçekleştirildi.

Çorum Ulu Camii Müezzini İlhami Kurt tarafından kıraat olunan Kur’an-ı Kerim ile başlayan programın açış konuşmasını Vakıf B:aşkan Yardımcısı İsmail Tuncel yaptı. Prof.Dr.Kaşif Hamdi Okur, Recep,Şaban ve Ramazan aylarının önemine değindiği konuşmasında, Miraç Kandili’nin de bu kutlu zaman süreci içerisinde yer alan önemli bir durak olduğunu vurgulayarak, “Bu gecenin manasını idrak edebilmek için, Hz. Peygamber’in neden böyle bir mucizeyle onurlandırıldığını ve desteklendiğini anlayabilmek için, Miraca kadar uzanan sürecin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.” dedi.

Prof. Okur, “İnsanın ulaşabileceği en yüce makama kadar yükselen efendimiz orada kalmamış, görevini tamamlamak üzere ümmetinin arasında geri dönmüştür. Bu açıdan, dikkat çektiğimiz bilince sahip olarak Miraç ve Berat gecelerini gereği gibi idrak etmek suretiyle Ramazan’a hazırlanmanın gayreti içerisinde olalım.” ifadesini kullandı.

Çorum’un seçkin mevlithanları ve musiki üstadları Hasan Çakmak, İlhami Kurt, Muammer Özcan, Ebubekir Atalay ile devam eden programda; tilavet olunan Kur’an-ı Kerim-ilahi-naat ve kasideler eşliğinde oluşan manevi atmosfer ve coşku, dinleyenleri adeta mest etti. Miraç Gecesi Özel Duası ise Em.Din Gör.Ömer Kazancı Hocaefendi tarafından yapıldı.