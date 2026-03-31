Çorum’da milli maç heyecanı bir kez daha yaşanacak. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak kritik maç dev ekranda futbolseverlerle buluşacak

Çorum Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın 2026 dünya kupası Avrupa elemeleri final maçında Kosova ile karşılaşacağı heyecan dolu mücadeleyi Kadeş Barış Meydanı'nda yer alan dev ekrandan yayınlayacak.

Bugün saat 21.45’te başlayacak mücadelede milliler, Dünya Kupası öncesindeki son maçına galibiyet parolasıyla çıkacak.

Çorum Belediyesi, tüm vatandaşları bu coşkulu atmosferde milli takıma destek olmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi