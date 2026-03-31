Geçtiğimiz ay Hacı Saflı’ya ait iş yerinde çıkan yangın sonrası iş yerinde büyük hasar oluşmuş, sıfır lastikler, makineler ve ekipmanların tamamı yanarak kullanılamaz hale gelmiş, yılların emeği bir anda heba olmuştu.

Bunun üzerine hayırsever esnaf ve vatandaşlara seslenen Birlik Başkanı Gür, ‘’Gelin Hacı ağabeyimizin yaralarını hep birlikte saralım’’ dedi. Saflı’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gür, ‘’Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman mutlu günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de yanlarındayız. Esnaflarımızdan herhangi birisi bir afette zarar gördü ise yardım çağrılarımız devam edecektir.

Bu nedenle Hacı Saflı ağabeyimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm esnaf ve sanatkarlarımızı, şehrimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun’’ dedi.

Valilik onaylı yardım kampanyasına katılmak isteyenler 0.534 614 94 03 – 0.533 396 39 09 nolu telefonları arayabilir ya da TR14 0006 4000 0015 1502 6533 33 (İş Bankası Çorum Şubesi - Hacı Saflı) İban hesabına yardımda bulunabilirler.

Muhabir: SELDA FINDIK