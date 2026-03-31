“Nazarın Renkleri” belgeselinin çekimleri Kosova’da yapıldı

Dr. Fatih Diren'in Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle yürütülen “Nazarın Renkleri” adlı yeni belgesel projesinin çekimleri Kosova’da tamamlandı. Proje kapsamında Prizren’e bağlı Planjane köyünde, Boşnak gelinlerin geleneksel yüz makyajı sanatı ve kültürel mirası konu alınarak çekimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen belgesel gösterimi ve devam eden çekim çalışmaları, bölgenin kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunarken, Yunus Emre Enstitüsü’nün kültürel diplomasi faaliyetleri çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belgeselde Türkiye’den Gizem Özdemir rol aldı.

Filmin çekimlerinin bitmesinin ardından film ekibi Prizren Başkonsolosu Sayın Fatih Topçu'yu ziyaret etti.

Prizren’de “Baletler Köyü” belgeseline özel gösterim

Öte yandan Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle Prizren’de düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Türkiye’den uluslararası ödüllü “Baletler Köyü” belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Geceye Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Ergül Mazrek ve Fatma Taçi ile Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden 15 ayrı alanda uluslararası ödül kazanan ve geçtiğimiz yılın en çok ödül alan belgesellerinden biri olma başarısını gösteren yapım, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Dr. Fatih Diren ve görüntü yönetmeni Evrim İnce’nin katılımıyla bir söyleşi programı düzenlendi. Katılımcılar, belgeselin yapım süreci, teması ve çekim aşamalarına ilişkin sorularını doğrudan ekip üyelerine yöneltme fırsatı buldu.