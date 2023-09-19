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Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada Feyzullah Aktürk, Macar Balasz Attila Juhasz ile yaptığı repesaj müsabakasını 10-0 teknik üstünlükle kazandı ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi son saniyelerde aldığı 2 puanla 5-3 yenen Feyzullah, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını alan Feyzullah Aktürk, katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmıştı.

Sırbistan'daki organizasyonda dün milli güreşçi Taha Akgül de üçüncü olmuştu.