Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı nedeniyle düzenlenen Kamu Spor Oyunlar Kurumlararası Kadınlar Karadeniz Bölge Birinciliği Ordu'da sona erdi. Grubunda Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile mücadele eden Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü kadın takımı ilk maçında Amasya'yı 12-1 yenmişti. İkinci maçında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da 11-8 kazanarak Ankara'da yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandılar.